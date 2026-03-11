Динамо заявило на сезон 18-річного малійського півзахисника
Динамо заявило на другу частину сезону півзахисника Усмана Саване.
Відповідна інформація з'явилася на сайті УПЛ.
18-річний легіонер був на перегляді у Динамо і зумів вразити тренерів своєю грою.
Водночас інформації про самого гравця доволі небагато, крім того, що він грав за клуб Бамако і за збірну Малі U-17.
Напередодні стало відомо, що вінгер київського Динамо Самба Діалло перейде у львівський Рух.
Також повідомлялося, що півзахисник київського клубу Валентин Рубчинський став гравцем львівських Карпат.