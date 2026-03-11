Українська правда
Динамо заявило на сезон 18-річного малійського півзахисника

Олексій Мурзак — 11 березня 2026, 22:47
Динамо заявило на другу частину сезону півзахисника Усмана Саване.

Відповідна інформація з'явилася на сайті УПЛ.

18-річний легіонер був на перегляді у Динамо і зумів вразити тренерів своєю грою.

Водночас інформації про самого гравця доволі небагато, крім того, що він грав за клуб Бамако і за збірну Малі U-17.

Напередодні стало відомо, що вінгер київського Динамо Самба Діалло перейде у львівський Рух.

Також повідомлялося, що півзахисник київського клубу Валентин Рубчинський став гравцем львівських Карпат.

