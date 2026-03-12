Динамо підтвердило оренду свого легіонера до львівського Руха

Вінгер київського Динамо Самба Діалло на правах оренди перейшов у львівський Рух.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Орендна угода розрахована до завершення поточного сезону.

Контракт 22-річного сенегальця розрахований до 31 грудня 2026 року, а його вартість на Transfermarkt оцінюється в 300 тисяч євро.

Зауважимо, що у 2021 році кияни підписали Самбу Діалло, однак після виступів за молодіжні команди зачепитися в основі сенегалець не зумів. З 2024 року на правах оренди виступав за Хапоель Єрусалим й за цей період зіграв 19 матчів у складі єрусалимського колективу, в яких зміг забити три м'ячі.

Напередодні Динамо заявило на другу частину сезону півзахисника Усмана Саване.