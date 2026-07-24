Півзахисник Динамо оцінив шанси пройти ПАОК після поразки в першому матчі

Джастін Лонвейк поділився враженнями від першого матчу Динамо проти ПАОКа (2:3) у другому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Його слова передає Football Hub.

26-річний півзахисник "біло-синіх" розповів про свій гол у ворота грецької команди та заявив, що кияни віддали всі сили для здобуття кращого результату:

"Звісно, приємно відзначитися голом після повернення, до того ж важливим для перебігу гри. Ми хотіли відігратися, забити ще один м'яч і щонайменше зіграти внічию. На жаль, не вдалося. Хочу давати користь команді. Я повернувся та готовий до того, щоб головний тренер використовував мене. Докладаю всіх зусиль, щоб досягти мети.

Ми програвали з рахунком 1:3. Тренерський штаб пояснив, на якій позиції я гратиму. Вони знають, на що я здатен. Мені подобається загострювати гру, тому вийшов на поле та показав це. Ми всією командою старалися забити третій м'яч. Добре, що за рахунку 2:3 створили такі моменти на Пономаренка, але прикро, що не змогли їх реалізувати".