Півзахисник Динамо оцінив шанси пройти ПАОК після поразки в першому матчі
Джастін Лонвейк поділився враженнями від першого матчу Динамо проти ПАОКа (2:3) у другому раунді кваліфікації Ліги Європи.
Його слова передає Football Hub.
26-річний півзахисник "біло-синіх" розповів про свій гол у ворота грецької команди та заявив, що кияни віддали всі сили для здобуття кращого результату:
"Звісно, приємно відзначитися голом після повернення, до того ж важливим для перебігу гри. Ми хотіли відігратися, забити ще один м'яч і щонайменше зіграти внічию. На жаль, не вдалося. Хочу давати користь команді. Я повернувся та готовий до того, щоб головний тренер використовував мене. Докладаю всіх зусиль, щоб досягти мети.
Ми програвали з рахунком 1:3. Тренерський штаб пояснив, на якій позиції я гратиму. Вони знають, на що я здатен. Мені подобається загострювати гру, тому вийшов на поле та показав це. Ми всією командою старалися забити третій м'яч. Добре, що за рахунку 2:3 створили такі моменти на Пономаренка, але прикро, що не змогли їх реалізувати".
Також суринамець оцінив шанси Динамо пройти в наступний раунд відбору перед матчем-відповіддю. Він вірить, що "біло-сині" здатні переломити хід протистояння.
"Це лише перший тайм. Нас ще чекає другий у Греції. Ми показали, що є якісною командою. В матчі-відповіді необхідно зіграти ще краще та битися за результат", – підсумував Лонвейк.
Зазначимо, що друге очне протистояння між командами відбудеться 30 липня у Греції. Воно розпочнеться о 20:45 за київським часом.
Раніше Олег Дулуб після першої гри назвав три проблемні зони Динамо в захисті. Він також дав оцінку першому пропущеному голу киян і діям Володимира Бражка.