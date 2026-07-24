Тренер ПАОКа: Динамо грає у хороший футбол, знає, що робити в останній третині поля

Наставник грецького ПАОКа Алессіо Ліскі висловився про перемогу над київським Динамо (3:2) в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Його слова передає Sports DNA.

Італійський фахівець заявив, що задоволений виступом своєї команди та підсумковим результатом:

"Мені дещо складно аналізувати гру, адже ми рано пропустили гол. Я не скаржуся на це. Ми швидко зрівняли рахунок, потім у нас сталася травма. Ми покращили свою гру та справедливо пішли на перерву за рахунку 2:1. У другому таймі ми дуже добре розпочали, зробили рахунок 3:1, там трохи ризикували, можливо, суперник заслуговував, щоб відновити паритет. Я дуже задоволений гравцями, заміни додали швидкості та енергії. Ми грали дуже добре, контролювали хід матчу, і я радий перемозі".

Тренер також пояснив, чому його підопічні збавили оберти в середині другого тайму. Він, зокрема, віддав належне й київському клубу.

"Спад після 70 хвилини? У цьому винні психологічна й емоційна складові. Можливо, тому що суперник перебуває в кращій фізичній формі. Ми почувалися впевнено на полі, мали контроль над грою. А коли вони забили, все відбулося дуже швидко. Динамо – це команда, яка грає у хороший футбол, знає, що робити в останній третині поля, вміє використовувати моменти й атакувати. Можливо, я міг би зробити заміни й раніше. Це була велика командна робота. Перемога, яка належить усій команді", – підсумував Ліскі.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 30 липня. Раніше своїми думками щодо поразки поділився й наставник киян Ігор Костюк.

Нагадаємо, що "біло-сині" вже знають потенційних суперників у Лізі Європи, а також у Лізі конференцій, якщо не зможуть пройти ПАОК.