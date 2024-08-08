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Стали відомі строки відновлення Дячука

Володимир Кук — 8 серпня, 14:52
Стали відомі строки відновлення Дячука

Київське Динамо повідомило терміни відновлення захисника Максима Дячука, який отримав травму плеча у матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Партизана.

Про це повідомляє сайт клубу.

Орієнтовний строк відновлення 21-річного українця складатиме шість тижнів. У футболіста діагностували пошкодження клічично-акреміального зчленування. У Варшаві йому було успішно проведено операцію, зроблено реконструкцію пошкодження. Гравець вже розпочав реабілітацію.

Минулого сезону 21 річний захисник провів за київський клуб 21 матч, де відзначився 1 забитим м'ячем та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, Дячук травмувався на початку другого тайму матчу-відповіді з Партизаном, коли невдало приземлився на плече після верхового єдиноборства з Салданьєю. Максима вивозили з поля на медичній машині.

Попри травму, Динамо вдруге розгромило Партизан та вийшло у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграло в нічию проти шотландського Рейнджерса.

Динамо Київ Максим Дячук Ліга чемпіонів-2024/25

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