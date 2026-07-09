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Захисник Динамо підпише контракт з чеським клубом

Олексій Мурзак — 9 липня 2026, 17:53
Захисник Динамо підпише контракт з чеським клубом
Максим Дячук
ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Максим Дячук продовжить кар'єру в чемпіонаті Чехії.

Про це повідомляє місцеве видання infotbal.

За даними джерела, футболіст на правах оренди перейде до чеського клубу Банік.

Ззначається, що він відмовив одному з іспанських клубів, а також відкинув варіант повернення в Україну, де ним цікавився Чорноморець.

У сезоні-2025/26 Дячук на правах оренди виступав за польську Лехію Гданськ, у складі якої провів 28 матчів (2 голи та 1 асист).

Його чинний контракт з Динамо розрахований до червня 2028 року.

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