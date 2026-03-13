Траоре – про вивчення гімну: Це з мого боку теж вияв поваги до України

Нападник донецького Шахтаря Лассіна Траоре розповів про вивчення українського гімну, який він виконував перед матчем УПЛ проти Олександрії.

Його цитує Goal.pl.

25-річний форвард із Буркіна-Фасо запевнив, що Україна стала другим домом для нього, тому вивчення національного гімну є від нього проявом поваги.

"Це правда. Це з мого боку теж вияв поваги до України, до моїх колег. Як я вже казав, ця країна стала моїм другим домом. Я намагаюся дедалі краще вивчати слова гімну, щоб вміти заспівати його якнайкраще", – сказав футболіст.

Нагадаємо, що перед поєдинком проти Олександрії Траоре поклав руку на серце та підспівував гімн. Лассіна був єдиним іноземним гравцем, який після початку повномасштабної війни повернувся у донецький клуб.

Відзначимо, що Траоре виступає за "гірників" із літа 2021-го. Відтоді провів у футболці донеччан 102 матчі, у яких забив 28 голів та віддав 18 асистів.

Контракт форварда з Шахтарем розрахований до кінця поточного сезону-2025/26, у якому взяв участь у 6 поєдинках (4 м'ячі та одна гольова передача). Лассіна результативно розпочав другу частину сезону, забивши 4 голи та віддав один асист.

Раніше повідомлялось, що польська Легія намагалась підписати Траоре.