Динамо попрощається з голкіпером, на нього вже є претендент – ЗМІ

Голкіпер Динамо Денис Ігнатенко близький до відходу з клубу.

Про це повідомляє UA-Футбол.

За інформацією джерела, наставник киян Ігор Костюк не розраховує на воротаря, контракт якого завершується наприкінці червня поточного року.

Водночас зазначається, що його не проти підписати інший київський клуб Лівий Берег, який повернувся до УПЛ. Як відомо, "лелеки" припинили співпрацю з воротарем Максимом Механівим.

У сезоні-2025/26 Ігнатенко не зіграв за основну команду Динамо жодного матчу, хоча неодноразово потрапляв у заявку.

Напередодні повідомлялося, що Боруссія Дортмунд запропонувала Динамо за форварда Матвія Пономаренка 20 мільйонів євро, однак кияни відмовили німцям у трансфері.