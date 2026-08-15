Лікар Динамо розповів, чому Ярмоленко не зіграв у матчі-відповіді проти Карабаха

Головний лікар Динамо Київ Андрій Шморгун розповів, чому капітан команди Андрій Ярмоленко був відсутній у заявці команди на матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Карабаха.

Слова лікаря наводить Український футбол.

"У Андрія був ентеровірус, трималася висока температура. Через це він був змушений залишитися в готелі та перебував під крапельницями", – заявив Шморгун.

Нагадаємо, 13 серпня Динамо в матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій на виїзді програло Карабаху з рахунком 0:2 та припинило боротьбу в єврокубках поточного сезону.

У поточному сезоні Ярмоленко взяв участь у 4 офіційних матчах, сумарно провівши на полі 167 хвилин. Результативними діями не відзначався.