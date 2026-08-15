Не виконав завдання у єврокубках: Леоненко – про можливе звільнення Костюка з Динамо

Екснападник Динамо Віктор Леоненко оцінив майбутнє головного тренера киян Ігоря Костюка після вильоту команди з єврокубків.

Його слова передає Sport-express.ua.

Леоненко вважає, що наставник киян не виконав поставлених завдань і має бути звільнений.

"Хто платить гроші, той нехай і думає. Чому я маю думати за Ігоря Суркіса? Скоро все дізнаємося. Костюк не виконав завдання у єврокубках, вилетів від Карабаха, який можна було спокійно проходити. В УПЛ ледь внічию з Вересом не зіграв. Ти багато бачив моментів у динамівців в Рівному? Отож! Все, Костюка можна сміливо звільняти, і це логічно", – розповів Леоненко.

Рішення щодо заміни Костюка повинний ухвалити президент клубу Ігор Суркіс.

"Про це Ігорю Михайловичу треба було думати раніше, ще коли він призначав Костюка. Тим більше, ми ж не знаємо, на який термін там у нього контракт підписаний. Якщо на п'ять років, то тепер доведеться відступні платити, але, може, в контракті прописана опція дострокового розірвання угоди у разі невиходу в єврокубки", – сказав Леоненко.

Раніше повідомлялося, що керівництво Динамо ухвалить рішення щодо майбутнього Костюка після матчу з Колосом, який відбудеться у неділю, 16 серпня.

Нагадаємо, що у новому сезоні УПЛ Динамо взяло участь лише в одному із двох зіграних турів. Гра проти Лівого Берега була перенесена через виступи киян у єврокубках. Натомість поєдинок проти рівненського Вереса у 2-му турі відбувся та закінчився валідольною перемогою "біло-синіх" (2:1).