Динамо – Університатя: хто фаворит відбіркового матчу Ліги Європи

У четвер, 9 липня, відбудеться матч першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому Динамо Київ на умовно домашньому полі прийматиме Університатю Клуж.

Ця гра відбудеться у Любліні. Вона розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Букмекери вважають фаворитом підопічних Ігоря Костюка. Їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 1,47. Нічия 4,50, а виграш румунів – 6,33.

Очікується, що цей поєдинок не буде надто результативним. На тотал більше 3,5 коефіцієнт дають 2,71, а ТМ 3,5 оцінюється в 1,42.

Зазначимо, що переможець цієї пари в наступному колі зіграє проти грецького ПАОКа. Якщо кияни не зможуть пройти далі, то далі протистоятимуть норвезькому Бранну в Лізі конференцій.

Нагадаємо, що напередодні прогноз на майбутню гру зробив Максим Шацьких. Він заявив, що йому складно обрати фаворита.