Четверта поспіль нічия для чемпіонів: огляд матчу 8-го туру УПЛ Динамо – Металіст 1925

Олексій Мурзак — 5 жовтня 2025, 21:40
Четверта поспіль нічия для чемпіонів: огляд матчу 8-го туру УПЛ Динамо – Металіст 1925
ФК Динамо Київ

У неділю, 5 жовтня, Динамо в межах 8-го туру Української Прем'єр-ліги зіграло внічию з Металістом 1925.

Для киян ця нічия стала вже 4-ю поспіль у поточному сезоні УПЛ. У підсумку підопічні Шовковського втратили можливість випередити Шахтар, який пізніше розгромно програв ЛНЗ.

Огляд матчу

Чемпіонат України з футболу – УПЛ
8 тур, 5 жовтня

Динамо – Металіст 1925 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Волошин, 35, 1:1 – Литвиненко, 58

Динамо: Нещерет, Караваєв, Біловар (Захарченко, 30), Тіаре, Вівчаренко, Шапаренко (Бражко, 75), Михайленко, Буяльський (Піхальонок, 60), Волошин, Огундана (Кабаєв, 60), Герреро (Бленуце, 75)

Металіст 1925: Варакута, Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк (Капінус, 75), Калюжний, Антюх (Салюк, 90+1), Калитвинцев, Литвиненко (Чурко, 90+1), Рашиця (Когут, 83), Ітодо (Мба, 75)

Попередження: Огундана, Захарченко

Раніше в межах 8-го туру Карпати на виїзді перемогли Олександрію, Оболонь розписала мирову з Вересом, а Полісся розгромило СК Полтаву.

