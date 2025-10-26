Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо – Кривбас: онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 26 жовтня 2025, 11:50
Динамо – Кривбас: онлайн-трансляція
2+2

У неділю, 26 жовтня, київське Динамо зіграє з криворізьким Кривбасом в матчі десятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Дивіться пряму трансляцію від Football Hub у прямому етері на "Чемпіоні".

Зазначимо, що після 9 турів саме Кривбас сенсаційно є лідером чемпіонату України. У команди 19 очок. Динамо ж наразі йде третім та має 17 балів у активі. У попередньому турі Кривбас здолав Рух, а Динамо розписало мирову із Зорею.

LIVE трансляція Динамо Київ Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Пряма трансляція

LIVE трансляція

Кременчук зіграє проти Шторму в чемпіонаті України: онлайн-трансляція
Apple TV стане ексклюзивним транслятором Формули-1 у США з наступного сезону
Хорватія U-21 – Україна U-21: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2027
Україна U-21 – Угорщина U-21: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2027
Пресконференція Реброва перед матчем проти Ісландії: онлайн-трансляція

Останні новини