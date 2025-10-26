Динамо – Кривбас: онлайн-трансляція

У неділю, 26 жовтня, київське Динамо зіграє з криворізьким Кривбасом в матчі десятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Дивіться пряму трансляцію від Football Hub у прямому етері на "Чемпіоні".

Зазначимо, що після 9 турів саме Кривбас сенсаційно є лідером чемпіонату України. У команди 19 очок. Динамо ж наразі йде третім та має 17 балів у активі. У попередньому турі Кривбас здолав Рух, а Динамо розписало мирову із Зорею.