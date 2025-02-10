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Динамо з голами Ваната та Брагару обіграло Есб'єрг: огляд матчу

Олександр Булава — 10 лютого 2025, 19:34
Динамо зіграло товариський матч на зборах у Туреччині
ФК Динамо

Київське Динамо у контрольному матчі обіграло одного з лідерів 1-го дивізіону чемпіонату Данії – Есб'єрг.

Огляд матчу

Контрольний матч
10 лютого

Динамо – Есб'єрг 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 25 Ванат, 2:0 – 68 Брагару

Динамо: 35. Нещерет (74. Ігнатенко, 76), 24. Тимчик, 4. Попов, 3. Дячук (40. Біловар, 64), 2. Вівчаренко (44. Дубінчак, 67), 91. Михайленко (6. Бражко, 46), 15. Рубчинський, 7. Ярмоленко (10. Шапаренко, 67), 22. Кабаєв (45. Брагару, 67), 9. Волошин, 11. Ванат (39. Герреро, 64).

Нагадаємо, у минулому спарингу столичний колектив впевнено розгромив Шкендію.

Раніше повідомлялось, що Динамо зіграє контрольний поєдинок з суперником по Лізі Європи цього сезону.

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