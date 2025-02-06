Динамо з феноменальним голом Ярмоленка обіграло Шкендію: огляд матчу

Київське Динамо на зборах у Туреччині обіграло представника Північної Македонії – Шкендію.

Огляд матчу

Товариський матч

6 лютого

Шкендія – Динамо 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Ярмоленко, 1:1 – 68 Дячук (автогол), 1:2 – 78 Ванат, 1:3 – 85 Ванат, 2:3 – 87 Рамадані

Динамо перший тайм: Нещерет, Тимчик, Дячук (Біловар, 33), Попов, Брагару, Бражко, Пашко, Білий, Ярмоленко, Кабаєв, Задорожний.

Динамо другий тайм: Ігнатенко, Волошин, Попов (Дячук, 62), Біловар, Вівчаренко - Михайленко, Рубчинський, Піхальонок, Герич, Герреро, Ванат.

Свій наступний поєдинок "біло-сині" проведуть 10 лютого проти данського Есб'єрга.

Нагадаємо, раніше Динамо здобуло першу перемогу в Лізі Європи в сезоні та піднялося з останнього місця турнірної таблиці, посівши 34 сходинку.

Напередодні повідомлялося, що Вулвергемптон та київське Динамо не змогли домовитись щодо трансферу хавбека "біло-синіх" Володимира Бражка.