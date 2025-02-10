Динамо в контрольному матчі не мало проблем з данським Есб'єргом

Київське Динамо в межах підготовки до другої частини сезону УПЛ зіграло контрольний матч одного з лідерів чемпіонату Данії – Есб'єрга.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь підопічних Олександра Шовковського.

Голам за столичний клуб відзначалися Владислав Ванат та Максим Брагару.

Зазначимо, що Есбʼєрг після 18 турів посідає 3-тє місце в турнірній таблиці другого за силою дивізіону Данії.

Контрольний матч

10 лютого

Динамо – Есб'єрг 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 25 Ванат, 2:0 – 68 Брагару

Нагадаємо, у минулому спарингу столичний колектив впевнено розгромив Шкендію.

Раніше повідомлялось, що Динамо зіграє контрольний поєдинок з суперником по Лізі Європи цього сезону.