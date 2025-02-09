РФШ протягом чотирьох днів проведе спаринги з трьома клубами УПЛ

РФШ грав з Динамо в межах Ліги Європи

Латвійський РФШ в межах навчально-тренувального збору в Туреччині проведе спаринги з трьома клубами Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомила пресслужба команди.

Так, 13 лютого РФШ зустрінеться з Шахтарем, 14 лютого з Вересом, а 16 лютого зіграє проти Динамо.

Нагадаємо, що РФШ та Динамо зустрічалися 30 січня в межах заключного туру загального етапу Ліги Європи-2024/25. Тоді кияни здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

У підсумку латвійський клуб набрав 5 очок (нічиї з Андерлехтом та Галатасараєм, перемога над Аяксом) та фінішував на 32-му місці в підсумковій турнірній таблиці Ліги Європи-2024/25.

Київське Динамо набрало на 1 бал менше. Український гранд фінішував на 34-й позиції. "Біло-сині" за єврокубковий сезон заробили майже 10 млн євро призових.