Було б непогано, щоб забив Ярмоленко: Ковалець зробив прогноз на матч Динамо – Епіцентр

Український тренер Сергій Ковалець розповів, що київське Динамо буде фаворитом протистояння 6-го туру УПЛ-2026/27 проти Епіцентра.

Його цитує Український футбол.

Ковалець впевнений, що якщо команді Ігоря Костюка вдасться впоратися з психологічним навантаженням, то вона святкуватиме перемогу у домашньому матчі проти суперника з Кам'янця-Подільського.

За словами наставника, кияни перебувають під тиском через нестабільні виступи, а результат у майбутньому поєдинку стоятиме для них на першому місці.

Також 58-річний фахівець додав, що було б непогано побачити довгоочікуваний результативний удар Андрія Ярмоленка (123 м'ячі), який прагне побити рекорд Максима Шацьких (124 голи) в УПЛ. Адже у новому розіграші першості ветеран киян ще не забивав.

"Думаю, що переможе Динамо з перевагою в один м'яч. Поставлю на те, що все завершиться з рахунком 2:1 на користь київської команди. І було б непогано, щоб забив Ярмоленко. Чого йому й бажаю. Нехай навіть дублем вистрілить. Час уже Ярмоленку рекорд Шацьких побити, заслужив. Йому це потрібно. Забитий гол чи голи мають психологічно розвантажити Андрія перед матчами збірної України", – сказав відомий український спеціаліст.

Відзначимо, що кияни підходять до поєдинку 9-ї команди турнірної таблиці УПЛ-2026/27, маючи у своєму активі одну гру у запасі та 7 набраних балів. Натомість в Епіцентра 8 очок та 5-та позиція.

В очній історії протистояння, яка не є багатою, клуб із Кам'янця-Подільського ще ніколи не перемагав столичного суперника – дві поразки (0:4, 1:4) у минулому розіграші першості 2025/26.

До нової лобової дуелі обидва колективи підходять у гарному настрої. Динамо та Епіцентр пробилися до 1/8 фіналу Кубку України-2026/27 – перемоги над вінницькою Нивою (1:0) та черкаським Карбоном (3:0) відповідно.