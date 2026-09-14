Динамо – Епіцентр: онлайн-трансляція матчу 6-го туру УПЛ

У понеділок, 14 вересня, київське Динамо прийме Епіцентр із Кам'янця-Подільського у 6-му турі УПЛ сезону-2026/27.

Поєдинок розпочнеться о 15:30 на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві.

Дивіться онлайн-трансляцію з клубного ютуб-каналу киян на "Чемпіоні". Також гру можна переглянути на телеканалах UPL.TV та "2+2".

Додамо, що у попередньому 5-му турі київський колектив розписав нульову нічию із черкаським ЛНЗ. Ідентична мирова була зафіксована у поєдинку Епіцентр – Буковина.

Напередодні очної зустрічі краща ситуація у команди Сергія Нагорняка, яка йде 5-ю у турнірній таблиці першості, маючи у своєму активі 8 балів. Натомість у столичного клубу в активі 7 очок та лише 9-та сходинка. Щоправда, у підопічних Ігоря Костюка одна гра у запасі.

Динамо та Епіцентр двічі перетиналися в офіційних матчах минулого сезону-2025/26. В обох протистояннях розгромно тріумфували "біло-сині" – 4:0 та 4:1.

До третьої лобової дуелі обидва колективи підходять у гарному настрої. Динамо та Епіцентр пробилися до 1/8 фіналу Кубку України-2026/27 – перемоги над вінницькою Нивою (1:0) та черкаським Карбоном (3:0) відповідно.