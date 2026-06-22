Колишній тренер молодіжної збірної України залишив Металург Запоріжжя

Металург припинив співпрацю з головним тренером команди Сергієм Ковальцем.

Про це повідомила пресслужба запорізького клубу.

Сторони розірвали контракт з взаємною згодою.

57-річний фахівець очолив команду у січні 2026 року. За підсумками сезону-2025/26 Металург посів останнє, 16-те місце у Першій лізі і вилетів у Другу лігу.

Ковалець свого часу також працював у ФК Львів, Олександрії, Оболоні, Чорноморці, Поділлі, Інгульці, у словацькому Татрані, литовському Тракаї.

З 2012 про 2015 рік він очолював молодіжну збірну України, з якою двічі виграв Кубок співдружності.

Напередодні ПФЛ затвердила склад учасників Першої та Другої ліги на сезон-2026/27.