Забиваю недостатньо: зірка Динамо – про старт сезону-2026/27

Форвард київського Динамо Матвій Пономаренко оцінив свої виступи на старті нового сезону.

Його слова передає пресслужба "біло-синіх".

Нападник незадоволений результативністю. Він розповів, що змінилось для нього в порівнянні з минулою кампанією.

"Не дуже... Забиваю недостатньо, раніше було більше. Треба вдосконалюватися та прагнути вищих результатів. Сподіваюся покращуватися від гри до гри, приносити користь команді та здобувати для неї перемоги. Загалом, і в минулому сезоні було непросто. Але зараз, у протиборстві з найкращим бомбардиром попереднього чемпіонату, опоненти, вочевидь, готуються до матчів інакше, ретельніше вивчають мої сильні та слабкі якості. Але це для мене не має створювати проблему: треба виходити на кожну гру з таким самим зарядом, як і торік, ефективно працюючи на команду".

Зазначимо, що минулого сезону Матвій став найкращим бомбардиром УПЛ-2025/26. Він почав отримувати стабільну ігрову практику після приходу Ігоря Костюка на посаду головного тренера Динамо, забивши 13 голів у 15 матчах.

В нинішній кампанії форвард має у своєму активі три взяття воріт у десяти поєдинках у всіх турнірах. Наступну гру кияни проведуть 14 вересня проти Епіцентра, трансляція доступна за посиланням.