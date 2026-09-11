Трохи хвилювався: Дикий – про дебют за першу команду Динамо

Денис Дикий поділився емоціями після дебюту за дорослу команду київського Динамо в матчі 1/16 фіналу Кубку України проти вінницької Ниви.

Його слова передає пресслужба "біло-синіх".

Лівий захисник заявив, що це для нього визначна подія. Він розповів про своє хвилювання та причину заміни на 77-й хвилині.

"Я дуже радий дебютувати за такий клуб. Динамо – це великий клуб з історією. Коли я виходив із перших хвилин, то трохи хвилювався. Але при цьому також розумів, що в мене немає іншого вибору, як тільки працювати та доводити. Я, звісно, хвилювався. Дуже багато людей прийшло, дуже приємно грати, коли переповнені трибуни. Але коли пролунав свисток, то я вже зрозумів, що все, мандраж пройшов – і все було добре. Чесно, дуже приємно, коли ти йдеш, кричать твоє прізвище, просять розписатися, сфотографуватися. Звичайно, є різниця між дорослим і молодіжним футболом, і треба більше працювати та прагнути до цього. Головний тренер запитав, як у мене ноги. У мене трошки там хапали судоми, важкувате поле. Тому я сказав, що треба поміняти, щоб не було потім проблем чи ще чогось", – сказав Дикий.

Зазначимо, що Денис перейшов у структуру киян у 2021 році. Раніше він виступав за юнацькі команди Шахтаря, Маріуполя та Зорі.

Нагадаємо, що Динамо виграло з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Аліу Тіаре, який після гри також оцінив перемогу "біло-синіх".