УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 8 туру
Українська Прем'єр-ліга оголосила дати й час початку матчів 8-го туру сезону 2026/27. Поєдинки відбудуться з 9 до 12 жовтня.
Тур стартує у п'ятницю, 9 жовтня: Верес прийматиме Шахтар, початок – о 15:30. Завершить програму матч Лівий Берег – Зоря у понеділок, 12 жовтня, о 13:00.
Розклад 8-го туру УПЛ
9 жовтня, п'ятниця
- 15:30 Верес – Шахтар
10 жовтня, субота
- 13:00 Чорноморець – Харків
- 13:00 Колос – Епіцентр
- 15:30 Оболонь – Кривбас
11 жовтня, неділя
- 13:00 ЛНЗ – Кудрівка
- 15:30 Динамо – Карпати
- 18:00 Буковина – Полісся
12 жовтня, понеділок
- 13:00 Лівий Берег – Зоря
Напередодні Українська Прем'єр-ліга визначила символічну збірну сьомого туру, а також назвала найкращого тренера та гравця.