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УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 8 туру

Олексій Мурзак — 23 вересня 2026, 19:23
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 8 туру

Українська Прем'єр-ліга оголосила дати й час початку матчів 8-го туру сезону 2026/27. Поєдинки відбудуться з 9 до 12 жовтня.

Тур стартує у п'ятницю, 9 жовтня: Верес прийматиме Шахтар, початок – о 15:30. Завершить програму матч Лівий Берег – Зоря у понеділок, 12 жовтня, о 13:00.

Розклад 8-го туру УПЛ

9 жовтня, п'ятниця

  • 15:30 Верес – Шахтар

10 жовтня, субота

  • 13:00 Чорноморець – Харків
  • 13:00 Колос – Епіцентр
  • 15:30 Оболонь – Кривбас

11 жовтня, неділя

  • 13:00 ЛНЗ – Кудрівка
  • 15:30 Динамо – Карпати
  • 18:00 Буковина – Полісся

12 жовтня, понеділок

  • 13:00 Лівий Берег – Зоря

Напередодні Українська Прем'єр-ліга визначила символічну збірну сьомого туру, а також назвала найкращого тренера та гравця.

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