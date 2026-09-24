УПЛ назвала претендентів на звання найкращих тренера та гравця вересня

Українська Прем'єр-ліга відкрила голосування за найкращих тренера та футболіста вересня.

На звання тренера місяця претендують Младен Бартулович (Харків), Ігор Костюк (Динамо), Руслан Ротань (Полісся) та Арда Туран (Шахтар).

Серед кандидатів на звання найкращого гравця – Батон Забергджа (Харків), Ізакі (Шахтар), Ігор Краснопір (Полісся), Ілля Крупський (Харків), Дмитро Ледвій (ЛНЗ), Матвій Пономаренко (Динамо), Арінальдо Ррапай (Колос) і Назарій Русин (Карпати).

Уболівальники можуть обрати переможців до 29 вересня. Проголосувати можна за посиланням.

Напередодні Українська Прем'єр-ліга оголосила дати й час початку матчів 8-го туру сезону 2026/27.