Ярмоленко – найкращий бомбардир Динамо в історії чемпіонатів України
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо Київ
Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром команди в історії чемпіонатів України.
Досвідчений хавбек відзначився голом у ворота одеського Чорноморця, який допоміг команді здобути дострокове чемпіонство.
Цей м'яч став 114-м для Ярмоленка, який перевершив досягнення легенди киян та головного тренера збірної України Сергія Реброва – 113 голів.
Для цього Андрію Миколайовичу знадобилось 264 матчі, в той час, як Ребров досяг своєї позначки за 241 поєдинок.
На третьому місці рейтингу розмістився Максим Шацьких з 96 голами у 214 матчах.
Раніше президент Динамо Ігор Суркіс розповів, чи додаватимуть у клубі третю зірку до емблеми на честь перемоги в УПЛ.