Ярмоленко – найкращий бомбардир Динамо в історії чемпіонатів України

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром команди в історії чемпіонатів України.

Досвідчений хавбек відзначився голом у ворота одеського Чорноморця, який допоміг команді здобути дострокове чемпіонство.

Цей м'яч став 114-м для Ярмоленка, який перевершив досягнення легенди киян та головного тренера збірної України Сергія Реброва – 113 голів.

🔝⚽️ Андрій Ярмоленко – найкращий бомбардир «Динамо» в чемпіонатах України 👏



🧮 У грі з «Чорноморцем» вінгер забив свій 114-й мʼяч за «Динамо» в УПЛ.



📊 За цим показником Андрій перевершив клубний рекорд Сергія Реброва – 113 голів. pic.twitter.com/AoRNkBPZ7S — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) May 18, 2025

Для цього Андрію Миколайовичу знадобилось 264 матчі, в той час, як Ребров досяг своєї позначки за 241 поєдинок.

На третьому місці рейтингу розмістився Максим Шацьких з 96 голами у 214 матчах.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс розповів, чи додаватимуть у клубі третю зірку до емблеми на честь перемоги в УПЛ.