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Ярмоленко – найкращий бомбардир Динамо в історії чемпіонатів України

Володимир Максименко — 18 травня 2025, 18:01
Ярмоленко – найкращий бомбардир Динамо в історії чемпіонатів України
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо Київ

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром команди в історії чемпіонатів України.

Досвідчений хавбек відзначився голом у ворота одеського Чорноморця, який допоміг команді здобути дострокове чемпіонство.

Цей м'яч став 114-м для Ярмоленка, який перевершив досягнення легенди киян та головного тренера збірної України Сергія Реброва – 113 голів.

Для цього Андрію Миколайовичу знадобилось 264 матчі, в той час, як Ребров досяг своєї позначки за 241 поєдинок.

На третьому місці рейтингу розмістився Максим Шацьких з 96 голами у 214 матчах.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс розповів, чи додаватимуть у клубі третю зірку до емблеми на честь перемоги в УПЛ.

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