Дешам покине збірну Франції після ЧС-2026

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам покине команду після чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє L’Équipé.

Офіційне оголошення про відхід з національної збірної Дешам зробить у середу, 8 січня.

Зазначається, що тренер прийняв своє рішення кілька місяців тому, але саме зараз настав час офіційно закрити дебати навколо його майбутнього.

Дешам очолює збірну Франції з 2012 року. Під його керівництвом команда виграла ЧС-2018 та Лігу націй-22, а також стала срібним призером Євро-2016 та ЧС-2022.

Чемпіонат світу 2026 року відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування європейського відбору ЧС-2026 збірна України потрапила до групи D, де зіграє з переможцем чвертьфіналу Ліги націй-2024/2025 Франція – Хорватія, а також із командами Ісландії та Азербайджану.