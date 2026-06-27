Збірна Кабо-Верде переписала історію футболу після виходу у плейоф ЧС-2026

Збірна Кабо-Верде на дебютному для себе чемпіонаті світу змогла пробитись у плейоф, встановивши завдяки цьому декілька рекордів.

Вона стала першою командою у XXI столітті, яка пробилась до наступної стадії турніру, не вигравши жодного матчу. Африканці завершили всі три поєдинки внічию, чого їм вистачило, щоб стати другими у своїй групі.

В останньому турі вони зіграли із Саудівською Аравією з рахунком 0:0. Це був уже другий "сухий" поєдинок для Возіньї, який став зіркою Мундіалю-2026.

Це також країна з найменшим населенням серед тих, кому вдавалось пробитись у плейоф. Наразі воно становить близько 530 тисяч людей.

Зазначимо, що в 1/16 фіналу "сині акули" зіграють проти чинних чемпіонів світу. Матч з Аргентиною відбудеться 4 липня та розпочнеться о 1:00 за київським часом.