Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Збірна Кабо-Верде переписала історію футболу після виходу у плейоф ЧС-2026

Денис Іваненко — 27 червня 2026, 07:31
Збірна Кабо-Верде переписала історію футболу після виходу у плейоф ЧС-2026
Збірна Кабо-Верде
Getty Images

Збірна Кабо-Верде на дебютному для себе чемпіонаті світу змогла пробитись у плейоф, встановивши завдяки цьому декілька рекордів.

Вона стала першою командою у XXI столітті, яка пробилась до наступної стадії турніру, не вигравши жодного матчу. Африканці завершили всі три поєдинки внічию, чого їм вистачило, щоб стати другими у своїй групі.

В останньому турі вони зіграли із Саудівською Аравією з рахунком 0:0. Це був уже другий "сухий" поєдинок для Возіньї, який став зіркою Мундіалю-2026. 

Це також країна з найменшим населенням серед тих, кому вдавалось пробитись у плейоф. Наразі воно становить близько 530 тисяч людей.

Зазначимо, що в 1/16 фіналу "сині акули" зіграють проти чинних чемпіонів світу. Матч з Аргентиною відбудеться 4 липня та розпочнеться о 1:00 за київським часом.

Читайте також :
Головний тренер збірної Аргентини заявив, що Мессі не вийде у стартовому складі проти Йорданії на ЧС-2026
Рекорд Кабо-Верде Чемпіонат світу-2026 з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Уругвай – Іспанія: відеоогляд матчу третього туру ЧС-2026
Божевільний у своєму репертуарі: Марсело Б’єлса зруйнував Уругвай, як і попередні свої команди
Нападника Атлетико визнали найкращим гравцем матчу Іспанія – Уругвай на ЧС-2026
Іспанія завдяки одному голу переграла Уругвай, Кабо-Верде вперше в історії вийшов до плейоф ЧС
Головний тренер збірної Норвегії пояснив, чому Голанд та Едегор не зіграли проти Франції у третьому турі ЧС-2026

Останні новини