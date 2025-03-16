Забив та приніс перемогу: Довбик дізнався оцінку за матч проти Кальярі

Український форвард Роми Артем Довбик отримав хорошу оцінку за зіграний матч проти Кальярі в межах 29 туру Серії А, в якому він відзначився голом та допоміг своїй команді здобути перемогу.

Статистичний портал SofaScore виставив йому оцінку 7,5 балів. Краще за Артема у складі "вовків", на думку аналітиків, стали голкіпер Міле Свілар, якого визнали MVP поєдинку – 8,5 балів, а також Лукас Паредес та Джанлука Манчіні, гру яких оцінили в 7,8.

Після цього матчу стало відомо, що Довбик став третім гравцем Роми в ХХІ столітті, хто забив 10 голів в дебютному сезоні Серії А. До нього цього досягли лише Борха Майораль (10 голів у сезоні-2020/21) і Теммі Абрагам (17 у 2021/22).

Загалом на рахунку нападника вже 15 забитих м'ячів та 4 результативні передачі за 38 зіграних матчів у всіх турнірах.