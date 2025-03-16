Довбик відзначився голом у складі Роми напередодні матчів збірної України
Нападник Роми Артем Довбик відкрив рахунок у матчі 29 туру Серії А проти Кальярі.
Футболіст зіграв на добиванні при розіграшу кутового на 62-й хвилині зустрічі, з розвороту пробивши повз Капріле.
На 72-й хвилині поєдинку Клаудіо Раньєрі замінив Довбика, випустивши на поле Ельдора Шомуродова.
Цей гол став десятим для українця у поточному розіграші чемпіонату Італії. З цим показником Довбик сьоме місце у списку бомбардирів – Ріккардо Орсоліні розмістився на шостій стрічці через меншу кількість зіграних матчів.
Загалом на рахунку нападника 15 забитих м'ячів та 4 результативні передачі за 38 зіграних матчів у всіх турнірах.
Зазначимо, що вже незабаром на європейський футбол чекає міжнародна перерва, під час якої Довбик у складі збірної України гратиме проти Бельгії матчі плейоф Ліги націй.
Номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня.
Раніше повідомлялось про зацікавленість Роми в обміні Довбика на гравця Інтера.