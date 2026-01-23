Українська правда
Реал може позбутись гравця, який запоров пенальті у фіналі Кубка Африки

Софія Кулай — 23 січня 2026, 11:59
Реал може позбутись гравця, який запоров пенальті у фіналі Кубка Африки
Вінісіус і Діас
Getty Images

26-річний правий вінгер Брахім Діас незабаром може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє Fichajes.net.

У послугах марокканського атакувального футболіста зацікавлені два англійські клуби – Астон Вілла та Сандерленд. Зазначається, що мадридський Реал отримав солідні пропозиції, які сягають майже 60 мільйонів євро. Із них 45 мільйонів "вершкові" можуть отримати одразу, а ще 15 вже у вигляді бонусів. Цікаво, що портал Transfermarkt оцінює вартість Брахіма у 35 мільйонів євро.

Контракт Діаса з іспанським грандом розрахований до 30 червня 2027 року. Однак футболіст може поїхати із Мадрида значно раніше, адже не отримує у "Королівському клубу" достатньо ігрової практики.

У поточному сезоні-2025/26 гравець взяв участь у 18-ти іграх, у яких відзначився голом та 2 результативними передачами.

Нагадаємо, що вінгер збірної Марокко виступає за Реал із 2019-го року, але із паузами на оренду в італійський Мілан. У футболці мадридського клубу Діас сумарно вже провів 139 матчів (21 м'яч та 23 асисти).

До слова, нещодавно Діас став головним невдахою фіналу Кубка Африки. Брахім не забив пенальті у матчі проти Сенегалу, пробивши "паненкою". Ба більше, Марокко поступилось супернику за підсумками додаткових таймів 1:0.

