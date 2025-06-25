Ді Марціо: Аллегрі дав добро на трансфер Зінченка

Новий головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі дав добро на трансфер захисника/півзахисника Арсенала Олександра Зінченка.

Про це повідомляє MilanNews, посилаючись на слова Джанлуки Ді Марціо.

"Зінченко – це профіль, який новий тренер Мілана дуже цінує. Насправді, Аллегрі, який цінує його тактичну універсальність понад усе, дав добро на цю операцію. Він залишається гарячим ім'ям", – заявив Ді Марціо в ефірі програми Calciomercato l'Originale на телеканалі Sky.

Мілан розглядає кандидатуру Зінченка на заміну Тео Ернандесу, який близький до переходу в Аль-Хіляль. Також на українця претендують Атлетико Мадрид і Фулгем.

У сезоні-2024/25 Зінченко зіграв 23 матчі за Арсенал, у яких забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу.