Клуб АПЛ хоче придбати Зінченка – джерело
Олександр Зінченко
УАФ, Дан Балашов
Захисник Арсенала Олександр Зінченко може перейти до іншого лондонського клубу – Фулгема.
Про це пише видання The Sun.
"Зінченко є пріоритетною ціллю для Фулгема. Цього літа він, імовірно, покине Арсенал, і попит на нього буде високим", – повідомляє джерело видання.
Фулгем розраховує підписати українця за 12 млн євро, тоді як Арсенал оцінює гравця в 15 млн євро. На Зінченка також претендують Мілан, Боруссія Дортмунд, Атлетико Мадрид та Аякс.
У сезоні-2024/25 Зінченко зіграв 23 матчі за "канонірів", у яких забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що трансфер Зінченка у Мілан – під питанням: клуб знайшов альтернативу українцю.