Клуб АПЛ хоче придбати Зінченка – джерело

Захисник Арсенала Олександр Зінченко може перейти до іншого лондонського клубу – Фулгема.

Про це пише видання The Sun.

"Зінченко є пріоритетною ціллю для Фулгема. Цього літа він, імовірно, покине Арсенал, і попит на нього буде високим", – повідомляє джерело видання.

Фулгем розраховує підписати українця за 12 млн євро, тоді як Арсенал оцінює гравця в 15 млн євро. На Зінченка також претендують Мілан, Боруссія Дортмунд, Атлетико Мадрид та Аякс.

У сезоні-2024/25 Зінченко зіграв 23 матчі за "канонірів", у яких забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що трансфер Зінченка у Мілан – під питанням: клуб знайшов альтернативу українцю.