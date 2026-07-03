Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Наполі призначив нового головного тренера

Олександр Булава — 3 липня 2026, 11:13
Наполі призначив нового головного тренера
Массіміліано Аллегрі
Getty Images

58-річний італійський фахівець Массіміліано Аллегрі став новим головним тренером Наполі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода з фахівцем розрахована до 30 червня 2029 року. Фінансові деталі не розголошуються.

На цій посаді він замінить Антоніо Конте, який покинув клуб після завершення сезону та є головним кандидатом, щоб очолити збірну Італії.

За два сезони на чолі команди Конте привів неаполітанців до четвертого титулу чемпіона Італії та до перемоги в Суперкубку Італії.

Попереднім клубом Аллегрі був Мілан, який він покинув після завершення сезону. Під його керівництвом "россонері" набрали 70 очок і посіли п'яте підсумкове місце у турнірній таблиці Серії А. Наполі під керівництвом Антоніо Конте набрав 76 очок і став віцечемпіоном.

Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Массіміліано Аллегрі

Массіміліано Аллегрі

Призначення Аллегрі в Наполі заблоковане через Мілан
Аллегрі стане новим головним тренером Наполі – інсайдер
Мілан звільнив Аллегрі після невиходу команди в Лігу чемпіонів
Потрібно дуже тверезо оцінити всю кампанію: Аллегрі – про невихід Мілана в Лігу чемпіонів
Ібрагімовича можуть вигнати з Мілана через порушення корпоративної етики

Останні новини