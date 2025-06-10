Мілан розглядає кандидатуру Зінченка на заміну Тео Ернандесу

Захисник/хавбек Арсенала та збірної України Олександр Зінченко може продовжити кар’єру в Мілані.

Про це повідомляє Джанлуїджі Лонгарі.

За його інформацією, посередники запропонували Мілану послуги Зінченка. Кандидатура українця зацікавила нового спортивного директора "россонері" Іглі Таре. Зінченко входить у шортлист Мілана на заміну лівому захиснику Тео Ернандесу, який, з високою часткою імовірності, покине клуб цього літа.

Раніше повідомлялося про те, що послуги Зінченка запропонували іншому італійському клубу – Лаціо.

Контракт Зінченка із Арсеналом діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 20 мільйонів євро. Гравець збірної України не входить у плани "Канонірів", які хочуть позбутися його цього літа.