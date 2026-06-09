Призначення Аллегрі в Наполі заблоковане через Мілан

Призначення Массіміліано Аллегрі на посаду головного тренера Наполі наразі заблоковане через ситуацію в його попередньому клубі, Мілані.

Про це повідомляє Goal.com.

Наприкінці минулого клубного сезону Мілан звільнив Аллегрі з посади головного тренера. Після цього 58-річний фахівець узгодив умови дворічного контракту з Наполі, проте офіційне призначення тренера наразі заблоковане.

Справа в тому, що, попри звільнення, контракт Аллегрі з Міланом досі не розірвано. "Россонері" звільнили не лише тренера, а й значну частину вищої ланки менеджменту.

Наразі Аллегрі та його агент просто не має з ким узгодити умови дострокового розірвання контракту. Угода Массіміліано з Міланом, укладена минулого літа, розрахована до літа 2027 року.