Зідан домовився з Федерацією футболу Франції про призначення у збірну – інсайдер

Легендарний Зінедін Зідан наблизився до призначення головним тренером збірної Франції.

Про це повідомив інсайдер Нікола Скіра.

За інформацією джерела, колишній тренер Реала досяг принципової домовленості з Федерацією футболу Франції щодо того, щоб очолити національну збірну після чемпіонату світу 2026 року.

Наразі "Ле Бльо" тренує колишній одноклубник Зідана по Ювентусу Дідьє Дешам. Контракт 57-річного фахівця розрахований якраз до завершення Мундіалю.

Зазначимо, що Зідан не мав тренерської практики з червня 2021 року, коли залишив мадридський Реал. Разом з "вершковими" знаменитий француз здобув 11 титулів.

Нагадаємо, збірна Франції напряму пробилася на ЧС-2026, зайнявши перше місце в групі D, де також грали збірні України, Ісландії та Азербайджану. На світовій першості французи зіграють у групі I проти Норвегії, Сенегалу та Іраку.