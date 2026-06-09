Дешам – про феєрію зірки збірної Франції перед стартом ЧС-2026: Саме такий Олісе нам і знадобиться

Головний тренер збірної Франції з футболу Дідьє Дешам високо оцінив гру Майкла Олісе у товариському матчі проти Північної Ірландії (перемога 3:1).

Його слова цитує RFI.

Вінгер мюнхенської Баварії став автором усі голів "Ле Бльо" у цьому поєдинку, оформивши хеттрик.

"Саме такий Олісе нам і знадобиться. Майкл вирізняється після сезону, який провів у Баварії та збірній Франції. Він досяг значного прогресу й сповнений упевненості. Крім того, він готовий виконувати великий обсяг роботи на полі, а це дуже важливо", – заявив наставник.

Після цього матч на рахунку зіркового футболіста 7 голів та 3 асисти у 17-ти іграх.

Попереду в Олісе та збірної Франції ЧС-2026, де вони у рамках групового етапу зіграють проти Сенегалу (16 червня), Іраку (23 червня) та Норвегії (26 червня).

Раніше повідомлялося, що Олісе відкритий до переходу в мадридський Реал. А президент Баварії звернувся до очільника "вершкових" Флорентіно Переса, який виграв вибори, щодо трансферу Майкла у Мадрид.