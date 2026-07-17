Зідан стане новим головним тренером збірної Франції після ЧС-2026 – Романо

Колишній наставник мадридського Реала Зінедін Зідан стане новим головним тренером збірної Франції.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його даними, рішення вже ухвалене, а відповідні документи будуть підписані цього місяця.

Володар Золотого м'яча-1998 змінить у тренерському кріслі Дідьє Дешама, який працює з "Ле Бльо" із літа 2012-го (186 матчів). Угода 57-річного спеціаліста спливає після закінчення ЧС-2026.

Раніше повідомлялося, що Зідан досяг принципової домовленості з Федерацією футболу Франції щодо того, щоб очолити національну збірну після Мундіалю-2026, де "Ле Бльо" поборються за третє місце після поразки у півфіналі від Іспанії (0:2).

Зазначимо, що Зідан не мав тренерської практики з червня 2021 року, коли залишив мадридський Реал. Разом з "вершковими" французький фахівець завоював 11 титулів.