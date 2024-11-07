Дешам пояснив, чому не викликав Мбаппе до збірної Франції
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам пояснив, чому не викликав Кіліана Мбаппе на листопадові матчі Ліги націй, наголосивши, що це не пов'язано з проблемами, які не стосуються спорту.
Слова тренера наводить RMC.
"У мене було кілька розмов із ним. Я подумав і ухвалив таке рішення на цих зборах. Я думаю, що так буде краще. Я не збираюся сперечатися. Кіліан хотів приїхати, і це не пов'язано з проблемами, що не стосуються спорту, щодо яких діє презумпція невинності. Я вибрав такий склад на два майбутніх матчі.
Це моє рішення, то буде краще. Я розумію, що вам цього недостатньо, але я не збираюся розпочинати дискусію, яка приведе до різних інтерпретацій моїх слів. Я не хочу казати вам більше, я беру на себе відповідальність за це рішення", – сказав Дешам.
Нагадаємо, у жовтні форварда Реала не викликали на жовтневі матчі проти Бельгії та Ізраїлю. Пізніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що нападник хоче грати за збірну лише у важливих матчах, оскільки поставив собі за мету виграти Золотий м’яч і хоче уникати травм у матчах за національну команду.
Мбаппе виступає за збірну Франції з 2017 року, на його рахунку 48 голів у 86 матчах за національну команду, з якою він став чемпіоном світу 2018 року та завоював срібло ЧС-2022.