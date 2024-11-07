Мбаппе не зіграє за збірну Франції в листопаді

Зірковий форвард Реала Кіліан Мбаппе не зіграє за збірну Франції у листопадових матчах Ліги націй.

Про це повідомляє Le Parisien.

Вже сьогодні, 7 листопада головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам має оголосити заявку команди на матчі Ліги націй проти Ізраїлю та Італії (14 та 17 листопада відповідно). Очікується, що прізвища Мбаппе в списку не буде.

Нагадаємо, у жовтні форварда Реала не викликали на жовтневі матчі проти Бельгії та Ізраїлю. Пізніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що нападник хоче грати за збірну лише у важливих матчах, оскільки поставив собі за мету виграти Золотий м’яч і хоче уникати травм у матчах за національну команду.

Мбаппе виступає за збірну Франції з 2017 року, на його рахунку 48 голів у 86 матчах за національну команду, з якою він став чемпіоном світу 2018 року та завоював срібло ЧС-2022.