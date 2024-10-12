Мбаппе хоче грати за збірну Франції тільки у важливих матчах

Форвард Реала Кіліан Мбаппе хоче грати за збірну Франції лише у важливих матчах.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Мбаппе поставив перед собою завдання виграти Золотий м’яч 2025 року. Для цього йому потрібно уникати травм, і тому він вирішив відмовитись від участі у другорядних матчах за збірну Франції.

Зокрема, 25-річний форвард не був викликаний на жовтневі матчі Ліги націй проти Ізраїля та Бельгії. Реал надав Мбаппе тижневу відпустку, до тренувань Кіліан повернувся сьогодні, 12 жовтня.

Нападник повідомив про те, що не приїде на жовтневий збір команди Дідьє Дешама ще у вересні.

Мбаппе виступає за збірну Франції з 2017 року, на його рахунку 48 голів у 86 матчах за національну команду, з якою він став чемпіоном світу 2018 року та завоював срібло ЧС-2022.