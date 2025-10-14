Дешам: Я не можу пояснити, як Франція не обіграла Ісландію

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам не знайшов слів, щоб пояснити, чому його команда не змогла обіграти Ісландію у відборі чемпіонату світу-2026.

Слова 56-річного француза наводить L`Equipe.

Вчора, 13 жовтня, Франція та Ісландія зіграли внічию 2:2 у четвертому турі групового етапу кваліфікації мундіалю 2026 року. Обидві зустрічі з ісландцями (2:1, 2:2) у відборі стали справжнім випробовуванням для "Les Bleus". Дешам зазначив, що його підопічним дуже складно грати проти подібних суперників.

"Я не можу все пояснити. Найскладніше грати проти щільного блоку, нам не вистачило пробивної сили. У нас також не було деяких основних гравців, хоча це не виправдання. Це дало можливість побачити в дії інших гравців, надати їм ігровий час. Другий гол Ісландії? Подібне може статися, але з нами це не повинно траплятися. Можливо, ми все ще святкували свій другий гол. Пробити з такої позиції – ми були невдало розташовані. Ми не повинні були пропустити цей гол. У них не було шансів. Два удари у площину воріт – два голи. Це було повною протилежністю того, що сталося з ними у грі з Україною. Ми припустилися помилки в обороні під час другого голу, але вони не створювали моментів, які б загрожували нашим воротам", – сказав Дешам.

На думку наставника, французька збірна провела непоганий збір, під час якого заробила чотири очки з шести можливих.

"Ми здобули чотири очки, ось і все. Якби ми могли виграти всі матчі, ми б їх виграли. Було багато відсутніх, але ті, хто грав, зробили те, що потрібно. Гаразд, у нас немає шести очок, у нас є чотири. Наступний збір буде вирішальним. Якщо ви хочете, щоб ми кваліфікувалися вже після першої зустрічі, це неможливо. У нас залишилося два матчі, ми маємо поважати наших суперників. Ми набрали 10 очок з 12 після чотирьох матчів".

Наразі Франція очолює групу D з 10 очками в активі, випереджаючи на три бали Україну, яка йде другою. У п'ятому турі ці дві команди зіграють одна з одною. Матч відбудеться 13 листопада. У разі перемоги французи гарантують собі перше місце квартету та путівку на ЧС-2026.

Нагадаємо, що Дідьє Дешам залишить посаду головного тренера збірної Франції після чемпіонату світу 2026 року. Його місце розраховує отримати екснаставник мадридського Реала Зінедін Зідан.