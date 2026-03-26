Тренер збірної Франції розповів, чи зіграє Мбаппе у матчі проти Бразилії

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився з приводу ігрового часу Кіліана Мбаппе у товариському матчі проти Бразилії, який відбудеться 26 березня.

Його слова наводить RMC Sport.

Наставник "Ле Бльо" не виключив, що нападник мадридського Реала, у якого були проблеми з коліном, може розпочати гру із перших секунд.

"Він може вийти у старті, але не відіграти весь матч. Може вийти на заміну, як і інші 24 гравці. Він є частиною цих роздумів. У кожного гравця своя особлива ситуація. У нас є 6 замін, і це також добре. З обох сторін є кілька відсутніх. Мета полягає в тому, щоб одночасно і перемогти, і зробити так, щоб не ризикувати гравцями. У них будуть важливі матчі на цій фінішній прямій у своїх клубах", – заявив Дешам.

Нагадаємо, що Кіліана тривалий час турбував дискомфорт у лівому коліні. У пресі навіть повідомили, що лікарі Реала обстежили не ту ногу француза, поставивши йому неправильний діагноз. Однак сам футболіст вже спростував ці чутки.

Кіліан вже вибув із лазарету "Королівського клубу", взявши участь у двох іграх – 21 хвилина проти Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів та 26 хвилин у мадридському дербі проти Атлетико у Ла Лізі. Тому цілком може зіграти трохи часу проти "селесао".

Товариське протистояння Бразилія – Франція розпочнеться о 22:00 (за київським часом).

Додамо, за спиною Мбаппе вже 94 матчі за національну команду (55 голів).

Відзначимо, що у команди Дешама також запланована контрольна гра проти Колумбії (29 березня о 22:00).