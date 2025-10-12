Українська правда
Зідан готовий очолити збірну Франції після ЧС-2026

12 жовтня 2025, 17:52
Легендарний француз Зінедін Зідан знову заявив про своє бажання очолити національну збірну Франції.

Слова Зідана цитує Festival dello Sport.

"Я хотів би колись стати тренером збірної Франції", – сказав Зідан.

За інформацією джерела, саме він є головним кандидатом на заміну Дідьє Дешама після чемпіонату світу 2026 року.

Зідан вже має значний досвід роботи на тренерському містку. Француз розпочав кар’єру тренера у структурі мадридського Реала, де спочатку очолював другу команду клубу, а згодом тричі поспіль виграв Лігу чемпіонів (2016, 2017, 2018) з основною командою. Також під його керівництвом Реал двічі ставав чемпіоном Іспанії та здобував Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

Після відходу з Реала у 2021 році Зідан не очолював жодну команду, але неодноразово наголошував, що робота з національною збірною Франції – його велика мрія.

Раніше син Зідана отримав дебютний виклик до збірної Алжиру.

