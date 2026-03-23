Зідан відновить тренерську кар'єру після ЧС-2026

Екснаставник мадридського Реала Зінедін Зідан повернеться до тренерської діяльності.

Про це повідомляє Le Parisien.

53-річний фахівець досяг усної домовленості про призначення головним тренером збірної Франції, яку очолить після чемпіонату світу-2026.

Зідан є одним з найкращих гравців в історії збірної Франції. Як гравець він ставав чемпіоном світу у 1998 році, а через два роки виграв континентальну першість.

Зазначимо, що Зінедін залишив посаду головного тренера Реала в червні 2021 року й відтоді перебуває без роботи. Він очолював протягом кар'єри тільки "вершкових", з якими здобув 11 трофеїв.

Нинішній наставник – Дідьє Дешам працює у збірній Франції з липня 2012 року. Під його керівництвом команда провела 175 матчів, ставши по одному разу чемпіоном світу та переможцем Ліги націй.

Нагадаємо, Франція напряму пробилася на ЧС-2026, зайнявши перше місце в групі D, де також грали збірні України, Ісландії та Азербайджану. На ЧС‑2026 французи зіграють у групі I проти Норвегії, Сенегалу та переможця міжконтинентального плей‑оф (Ірак, Болівія чи Сурінам).