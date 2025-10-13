Збірна України здолала Азербайджан, Франція розписала мирову з Ісландією у кваліфікації ЧС-2026

Сьогодні, 13 жовтня, відбулися матчі європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Збірна України у Кракові перемогла Азербайджан завдяки голам Гуцуляка та Малиновського. Суперники українців по групі Ісландія та Франція розписали результативну нічию – 2:2.

Німеччина на виїзді завдяки голу Вольтемаде здолала Північну Ірландію. Бельгія з дублем Кевіна Де Брейне розібралась з Уельсом. Також збірна Косово несподівано обіграла Швецію.

Чемпіонат світу 2026 – європейська кваліфікація

13 жовтня

Група А

Північна Ірландія – Німеччини 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 31 Вольтемаде

Словаччина – Люксембург 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 55 Оберт, 2:0 – 72 Шранц

Група В

Словенія – Швейцарія 0:0

Швеція – Косово 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 32 Асллані

Група D

Україна – Азербайджан 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 30 Гуцуляк (Малиновський), 1:1 – 45+3 Миколенко (автогол), 2:1 – 64 Малиновський (Гуцуляк)

Ісландія – Франція 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 39 Палссон, 1:1 – 63 Нкунку, 1:2 – 68 Матета, 2:2 – 70 Глінссон

Група J

Уельс – Бельгія 2:4 (1:2)

Голи: 1:0 – 8 Родон, 1:1 – 18 Де Брейне, 1:2 – 24 Меньє, 1:3 – 76 Де Брейне (пен), 2:3 – 89 Броудхед, 2:4 – 90 Троссард

Північна Македонія – Казахстан 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 54 Караман, 1:1 – 74 Барді

Нагадаємо, напередодні Румунія переграла Австрію, а Чехія програла Фарерським островам.