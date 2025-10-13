Збірна України здолала Азербайджан, Франція розписала мирову з Ісландією у кваліфікації ЧС-2026
Сьогодні, 13 жовтня, відбулися матчі європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Збірна України у Кракові перемогла Азербайджан завдяки голам Гуцуляка та Малиновського. Суперники українців по групі Ісландія та Франція розписали результативну нічию – 2:2.
Німеччина на виїзді завдяки голу Вольтемаде здолала Північну Ірландію. Бельгія з дублем Кевіна Де Брейне розібралась з Уельсом. Також збірна Косово несподівано обіграла Швецію.
Чемпіонат світу 2026 – європейська кваліфікація
13 жовтня
Група А
Північна Ірландія – Німеччини 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 31 Вольтемаде
Словаччина – Люксембург 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 55 Оберт, 2:0 – 72 Шранц
Група В
Словенія – Швейцарія 0:0
Швеція – Косово 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 32 Асллані
Група D
Україна – Азербайджан 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 30 Гуцуляк (Малиновський), 1:1 – 45+3 Миколенко (автогол), 2:1 – 64 Малиновський (Гуцуляк)
Ісландія – Франція 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 – 39 Палссон, 1:1 – 63 Нкунку, 1:2 – 68 Матета, 2:2 – 70 Глінссон
Група J
Уельс – Бельгія 2:4 (1:2)
Голи: 1:0 – 8 Родон, 1:1 – 18 Де Брейне, 1:2 – 24 Меньє, 1:3 – 76 Де Брейне (пен), 2:3 – 89 Броудхед, 2:4 – 90 Троссард
Північна Македонія – Казахстан 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 54 Караман, 1:1 – 74 Барді
Нагадаємо, напередодні Румунія переграла Австрію, а Чехія програла Фарерським островам.