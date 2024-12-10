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Колишній спортивний директор Манчестер Юнайтед може отримати роботу в Арсеналі

Олексій Погорелов — 10 грудня 2024, 14:46
Колишній спортивний директор Манчестер Юнайтед може отримати роботу в Арсеналі
Ден Ешворт
BBC

Арсенал розгляне кандидатуру Дена Ешворта на посаду спортивного директора, яка звільнилася після відходу Еду з лондонського клубу.

Про це повідомляє ESPN.

Зазначається, що "каноніри" додали Ешворта до списку кандидатів на вакантну посаду після того, як він несподівано залишив Манчестер Юнайтед.

Репутація 53-річного фахівця зазнала удару, але його все ще високо цінують після успішної співпраці з Футбольною асоціацією (FA), Брайтоном і Ньюкаслом.

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До цього Ешворт також працював з керуючим директором Арсеналу Річардом Гарліком у Вест Бромвічі.

Гарлік був юридичним директором-секретарем Вест Брому, але в 2013 році, після відходу Ешворта до англійської футбольної асоціації, він став спортивним і технічним директором.

Джерела додають, що в той час між ними були тісні робочі стосунки. Зараз Гарлік очолює пошук спортивного директора лондонців.

Нагадаємо, що Ден Ешворт не брав участі у запрошенні Рубена Аморіма до Манчестер Юнайтед, оскільки він бачив іншу людину на посаді головного тренера манкуніанців.

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