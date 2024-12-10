Манчестер Юнайтед готовий продати Рашфорда вже взимку через низку факторів

Манчестер Юнайтед розгляне пропозиції щодо продажу Маркуса Рашфорда вже під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, манкуніанці готові розстатися з 27-річним форвардом через декілька факторів.

Одна з причин, чому обговорюється продаж – його зарплата. Влітку 2023 року він підписав новий контракт, за яким англієць заробляє 300 тисяч фунтів на тиждень. Ця угода розрахована до літа 2028 року.

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А враховуючи те, що він є вихованцем клубу, його продаж звільнить критичні точки в складній системі фінансового фейр-плей. Це в свою чергу дало б "червоним дияволам" більше простору для маневру на трансферному ринку.

Клуб визнає розвиток Рашфорда під керівництвом нового головного тренера Рубена Аморіма, але не вважає, що він не продається.

У нинішньому сезоні Маркус Рашфорд взяв участь у 23 матчах Манчестер Юнайтед у всіх турнірах, у яких він забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі.

Раніше з'явилася інформація, що колишній спортивний директор МЮ Ден Ешворт не хотів запрошувати Аморіма, бо в нього був свій кандидат на посаду тренера.