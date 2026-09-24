Барселона відреагувала на чутки про можливий трансфер таланта Манчестер Юнайтед

Спортивний директор Барселони Деку заявив, що клуб наразі не планує підписувати 15-річного футболіста Манчестер Юнайтед Джей Джея Габріеля.

Про це він сказав у коментарі журналісту Бену Джейкобсу.

"Про цього хлопця мені нічого сказати. Це звична річ, що з нами пов'язують різних гравців. Ми не зацікавлені в жодному футболісті, який перебуває в такій ситуації.

Я не знаю точно, що відбувається і чи залишається він гравцем Манчестер Юнайтед. Ми не маємо до цього стосунку", – сказав Деку.

За словами спортивного директора, перш ніж розглядати будь-які дії, Барселоні потрібно розуміти статус футболіста. Обговорювати можливий перехід неповнолітнього гравця за нинішніх обставин він не хоче.

Раніше з'явилася інформація, що гравець хоче залишити англійський клуб і відвідав Барселону для попередніх переговорів.