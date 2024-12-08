Спортивний директор Манчестер Юнайтед залишить клуб через п'ять місяців на посаді
Ден Ешворт
Talksport
Спортивний директор Манчестер Юнайтед Ден Ешворт залишить свою посаду через п'ять місяців після призначення.
Про це повідомляє Talksport.
Фахівця було призначено 1 липня після тривалого періоду роботи у Ньюкаслі. Втім перехід не був гладким та навіть ходили чутки, що "сороки" можуть звернутись до суду.
Ешворт був відповідальним у клубі за "спортивну результативність та персонал".
Повідомляється, що звільнення функціонера є рішенням сера Джима Реткліффа – нового акціонера Манчестер Юнайтед.
Спортивний директор зіграв велику роль у витрати понад 180 мільйонів фунтів на таких гравців як Лені Йоро, Джошуа Зіркзеє, Маттейс Де Лігт та Мануель Угарте.
Відзначимо, що вчора МЮ зазнав чергової поразки в межах АПЛ, поступившись Ноттінгем Форест.